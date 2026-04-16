A Milano il congresso di Medicina Democratica

Da domani a domenica si svolge a Milano l’XI congresso nazionale di «Medicina Democratica» presso l’auditorium Teresa Sarti Strada, situato in viale Ca’ Granda 19. L’evento si tiene con orari dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18,30, e vede la partecipazione di professionisti e rappresentanti del settore medico. La manifestazione si concentra su temi legati alla professione e alle pratiche sanitarie.

Festa della Liberazione! Regaliamo tutti insieme 50.000 articoli entro il 25 aprile. E stavolta sei tu a scegliere. Si tiene da domani a domenica (17-19 aprile) a Milano l’XI congresso nazionale di «Medicina Democratica» (auditorium Teresa Sarti Strada di viale Ca’ Granda 19, ore 9 -12,30 e 14-18,30). Nelle due giornate di dibattito pubblico – la terza è dedicata ai soci – si approfondiranno i temi legati all’economia, alla guerra, all’intelligenza artificiale, alla prevenzione primaria e al diritto alla salute. Dopo l’intervento del presidente nazionale uscente Marco Caldiroli, prenderanno la parola tra gli altri Vittorio Agnoletto, Silvio Garattini e Felice Casson.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Milano il congresso di «Medicina Democratica» Dignità e tutela della salute – Filippo Numeroso | Congresso MERA25 Italia 2025 | MERAtv Notizie correlate Il vicepresidente Cei invitato al congresso di Magistratura democraticaA scendere in campo, lo scorso 26 gennaio, era stato in prima persona il presidente della Cei, cardinale Matteo Maria Zuppi, con il suo appello a... Leggi anche: Caso Bartolozzi, Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia: "Saluto del plotone" Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milano, 11 aprile 2026, in piazza per il diritto alla salute e il bene comune sanità; A Milano 17-19 aprile l’XI Congresso Nazionale di Medicina Democratica; In 10.000 a Milano per il diritto alla salute, Medicina Democratica tra i promotori; Il lusso di curarsi nella sanità privata: aumenta la rabbia dei lombardi. A Milano, 17-19 aprile, l’XI Congresso Nazionale di Medicina Democratica(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 aprile 2026. Sarà la città di Milano ad ospitare l’XI Congresso nazionale di Medicina Democratica, dal 17 al 19 aprile all’Auditorium Teresa Sarti Strada, Viale Cà Gran ... mi-lorenteggio.com XI Congresso Nazionale di Medicina DemocraticaA 50 anni dalla sua costituzione si tiene a Milano, con il patrocinio del Municipio 9 e del Comune di Milano, l'XI Congresso Nazionale di Medicina ... pressenza.com Con migliaia di cittadini in piazza a Milano per difendere la sanità pubblica e il diritto di tutti alla salute, come prescrive la Costituzione. Il MoVimento 5 Stelle, insieme a medicina democratica, i partiti progressisti, i sindacati e decine di associazioni ha manifest facebook