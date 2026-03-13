Durante l'apertura del congresso di Magistratura Democratica, il presidente ha esordito con un tono ironico, salutando con un

Il clima tra politica e magistratura si fa sempre più incandescente. All'inaugurazione dell'anno giudiziario forense all'Auditorium di Roma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è arrivato in silenzio insieme alla sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi: nessuna dichiarazione ai giornalisti, ingresso diretto in sala. Il silenzio del ministro ha alimentato le polemiche già esplose negli ultimi giorni. La polemica è nata dopo alcune dichiarazioni di Bartolozzi sui magistrati, tra cui la frase sul «plotone» riferita alla Procura di Roma, che ha scatenato dure reazioni nel mondo giudiziario. Schlein all'attacco: "Il governo vuole decidere chi può fare il giudice" A La7 la segretaria del Pd Elly Schlein non le ha mandate a dire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Bartolozzi, Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia: "Saluto del plotone"

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Temi più discussi: Bartolozzi divide i due fronti. Ma scoppia il caso Gratteri; L'imbarazzo del ministro Nordio dopo il caso Bartolozzi: Mi dispiace, si scuserà. Ma lei resiste al pressing; Caso Almasri, la difesa della Bartolozzi: Bisogna spostare il fascicolo a Perugia; Bartolozzi shock: Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, è un plotone d’esecuzione.

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Franco Rolandi. . REFERENDUM: IL CASO BARTOLOZZI OSCURA LA DISCESA IN CAMPO DI MELONI “Votate sì così ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione”. Sono le parole pronunciate durante un dibattito sul referendum dalla - facebook.com facebook