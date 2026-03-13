Caso Bartolozzi Lo Voi apre il congresso di Magistratura Democratica con ironia | Saluto del plotone

Da feedpress.me 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'apertura del congresso di Magistratura Democratica, il presidente ha esordito con un tono ironico, salutando con un

Il clima tra politica e magistratura si fa sempre più incandescente. All'inaugurazione dell'anno giudiziario forense all'Auditorium di Roma, il ministro della Giustizia Carlo Nordio è arrivato in silenzio insieme alla sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi: nessuna dichiarazione ai giornalisti, ingresso diretto in sala. Il silenzio del ministro ha alimentato le polemiche già esplose negli ultimi giorni. La polemica è nata dopo alcune dichiarazioni di Bartolozzi sui magistrati, tra cui la frase sul «plotone» riferita alla Procura di Roma, che ha scatenato dure reazioni nel mondo giudiziario. Schlein all'attacco: "Il governo vuole decidere chi può fare il giudice" A La7 la segretaria del Pd Elly Schlein non le ha mandate a dire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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