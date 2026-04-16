A Marina Berlusconi piace lei! Meloni trema | il retroscena sul mega ribaltone al centro

Nel panorama politico italiano circolano voci e indiscrezioni su un possibile cambiamento di alleanze e incarichi di rilievo. Nei corridoi delle istituzioni si susseguono incontri e discussioni che alimentano l'ipotesi di un nuovo scenario politico. Al momento, nessuna decisione ufficiale è stata comunicata, ma le conversazioni tra i protagonisti continuano a destare attenzione. La situazione rimane fluida e soggetta a sviluppi futuri.

Tra indiscrezioni e movimenti ancora lontani da qualsiasi ufficializzazione, nei palazzi della politica italiana prende corpo un nuovo possibile scenario. Secondo quanto riportato da un retroscena de L’Espresso, nei circuiti più riservati del potere si starebbero moltiplicando contatti e valutazioni che coinvolgono anche ambienti riconducibili a Marina Berlusconi, con riflessi potenzialmente rilevanti sugli equilibri del centrodestra. Il punto politico, più che i singoli nomi, riguarda la possibilità che una parte del mondo legato a Forza Italia possa iniziare a esplorare strade alternative rispetto all’attuale assetto della coalizione. Un’ipotesi che negli ambienti vicini al governo guidato da Giorgia Meloni viene osservata con cautela, senza allarmi pubblici ma con crescente attenzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “A Marina Berlusconi piace lei!”. Meloni trema: il retroscena sul mega ribaltone al centro MARINA BERLUSCONI SCATENATA! LA SUA MOSSA TRAVOLGE TAJANI! Notizie correlate Leggi anche: Marina Berlusconi: "Tifo per l’oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese” Leggi anche: Marina Berlusconi: «La giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine. Meloni? Tifo per la medaglia d'oro: se vince lei, vince il Paese» Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: A Marina Berlusconi piace Salis, Renzi trama e Meloni trema: il retroscena sul grande ribaltone al centro - Indiscreto; Qualcosa si sta muovendo, il governatore Occhiuto e la scossa in Forza Italia (in attesa dell'incontro Tajani-Marina Berlusconi); I Berlusconi rinnovano fiducia a Tajani, Forza Italia verso rinvio congressi - Radio Studio90 Italia; In Giappone in migliaia scendono in piazza per la Costituzione. A Marina Berlusconi piace lei!. Meloni trema: il retroscena sul mega ribaltone al centroTra indiscrezioni e movimenti ancora lontani da qualsiasi ufficializzazione, nei palazzi della politica italiana prende corpo un nuovo possibile scenario. thesocialpost.it Marina Berlusconi smentisce l’impegno politico: «Fantasie infondate, resto alla guida dell’azienda»Marina Berlusconi blinda il suo ruolo in Fininvest e respinge le indiscrezioni su un futuro impegno politico: «Solo tante fantasie». La primogenita del Cavaliere replica con durezza a un articolo del ... cataniaoggi.it Leggi l'articolo - Pichetto Fratin: "Solidarietà a Marina Berlusconi" - facebook.com facebook A Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. È un attacco squadrista travestito da informazione. È il punto più basso di una deriva che scivola nella volgarità e nell’attacco personale. Non è critica. È denigraz x.com