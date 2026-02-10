Marina Berlusconi attacca il sistema giudiziario, definendolo condizionato da un “vergognoso mercato delle nomine”. Dice che bisogna riformare e ringrazia Tajani, sperando in un futuro migliore. La leader di Fratelli d’Italia? Tifa per la vittoria di Meloni, convinta che così il Paese potrebbe migliorare. Non fa sconti neanche su Vannacci, che definisce “non una grande perdita”.

«Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Marina Berlusconi si ferma un attimo, poi aggiunge d’un fiato: «A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera "terzietà" dei giudici. Abbiamo un’occasione irripetibile, non lasciamocela scappare». I magistrati che non remano nella stessa direzione sembrano essere diventati assieme alla sicurezza a colpi di decreto, l’ossessione della maggioranza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Marina Berlusconi: «La giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine. Meloni? Tifo per la medaglia d'oro: se vince lei, vince il Paese»

