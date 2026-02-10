Marina Berlusconi si schiera a favore di Giorgia Meloni e del suo possibile successo alle elezioni. In un'intervista, la figlia di Silvio Berlusconi ha spiegato che voterà Sì il 22-23 marzo, non per motivi familiari o politici, ma perché crede sia la scelta giusta per il Paese. La sua posizione si inserisce nel dibattito politico in vista del voto, sottolineando l'importanza di un sostegno personale e di una visione condivisa per il futuro dell'Italia.

AGI - "Il 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta. Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, lo dice in un'intervista al Corriere della Sera. "A questo dovrebbero servire i referendum: a votare sui contenuti, non in base alle apparenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera 'terzietà' dei giudici. Abbiamo un'occasione irripetibile, non lasciamocela scappare" aggiunge. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Marina Berlusconi: "Tifo per l’oro per Meloni. Se vince lei, vince il Paese”

