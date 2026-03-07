Un ex magistrato ha presentato un libro sulla Costituzione italiana, definendola tra le più belle del mondo, ma affermando che è sotto attacco. Durante l’evento, ha sottolineato come la magistratura rappresenti un baluardo contro gli abusi di potere. La discussione si è concentrata sulla difesa della Carta costituzionale e sul ruolo della magistratura nel sistema giuridico italiano.

La Costituzione italiana è definita tra le più ‘belle’ del mondo, eppure sembra costantemente sotto attacco. L’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel presentare a Napoli, alla libreria Feltrinelli di piazza dei Martiri il suo ultimo libro, “Attuare la Costituzione – oltre gli ostacoli e gli abusi del potere” (pubblicato da Paper First), offre attraverso il suo lavoro di magistrato prima e di sindaco dopo, un’analisi sulla nostra Carta Costituzionale, spesso tradita e non applicata. “In questo periodo – spiega De Magistris a proposito del prossimo quesito referendario del 22 e 23 marzo – siamo all’attacco finale della Costituzione, si attacca la separazione dei poteri e soprattutto l’indipendenza e l’autonomia della magistratura che rappresenta un baluardo nel controllo della legalità anche e soprattutto contro gli abusi del potere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ora siamo all’attacco finale della Costituzione, magistratura è baluardo contro gli abusi di potere”: De Magistris presenta il suo libro sulla Carta

