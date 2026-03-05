De Magistris interviene e rimprovera Cazzullo

L'ex sindaco di Napoli ha commentato le dichiarazioni di un giornalista riguardo a Sal Da Vinci, intervenendo pubblicamente per rimarcare il suo dissenso. L'episodio si è verificato dopo le affermazioni fatte da Cazzullo su Sal Da Vinci e ha portato alla replica di De Magistris, che ha espresso il suo punto di vista in modo diretto.

L'ex sindaco di Napoli, De Magistris è intervenuto ad Adn Kronos per commentare la vicenda che lega Aldo Cazzullo e Sal da Vinci. Il giornalista ha scritto che la sua canzone che ha vinto Sanremo, Per sempre sì, è adatta "ai matrimoni della camorra" e ciò ha generato inevitabili polemiche. Ben presto l'ex sindaco di Napoli è intervenuto lamentandosi dei pregiudizi che porta un commento del genere. Parole dure quelle di De Magistris nei confronti di Aldo Cazzullo, deluso da quanto scritto, definendolo offensivo nei confronti di Napoli e dei napoletani: "Un giudizio fondato su un pregiudizio, sull'assenza di conoscenza della città di Napoli. Valutare in modo così negativo, inaccettabile, una canzone, come quella dei 'matrimoni della camorra' mi pare davvero fuori luogo".