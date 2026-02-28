Gaza MSF | Situazione catastrofica L'Italia aumenti le evacuazioni mediche e esca dal Board of Peace

MSF ha dichiarato che la situazione a Gaza è ormai catastrofica, con condizioni umanitarie estremamente gravi anche in Cisgiordania. Monica Minardi, presidente di MSF Italia, ha chiesto all’Italia di aumentare le evacuazioni mediche e di lasciare il Board of Peace. La crisi coinvolge la popolazione locale, che si trova in una condizione di emergenza senza precedenti.

Monica Minardi, presidente di MSF Italia: "Siamo di fronte a una crisi umanitaria catastrofica a Gaza e gravissima in Cisgiordania. Israele continua a bloccare gli aiuti: mancano kit chirurgici, anestetici e farmaci per il dolore, ma anche medicinali per i malati cronici e oncologici". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zingaretti (Pd): “Board of peace per Gaza è un macabro progetto, se l’Italia aderirà non conterà nulla”Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo, intervistato da Fanpage.

Gaza: il “Board of Peace” sostituisce l’ONU. Un miliardo per entrare nel club di TrumpUn anno dopo il fallimento della tregua a Gaza, Haaretz svela lo statuto della nuova istituzione voluta da Trump: un "Emirato" personale che cancella...

A Gaza e in Cisgiordania, i bambini sono privati di tutto ciò che dovrebbe essere un diritto inalienabile. Non c'è cibo a sufficienza, mancano le cure mediche di base, e gli ospedali sono in ginocchio. La scolarizzazione è interrotta, e il gioco, momento fondame - facebook.com facebook

I complici del genocidio attaccano @ermalmeta. A nome di Rifondazione Comunista lo ringrazio per aver portato sul palco di Sanremo i bambini di Gaza #ermalmeta #Sanremo2026 #Sanremo #Sanremo26 x.com