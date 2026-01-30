MSF non consegnerà a Israele la lista del suo personale a Gaza | Non abbiamo garanzie sulla loro sicurezza

Medici Senza Frontiere ha deciso di non fornire all’esercito israeliano la lista del suo personale a Gaza. L’organizzazione spiega che non ci sono garanzie sulla sicurezza dei loro operatori. La decisione arriva dopo che le autorità israeliane hanno richiesto l’elenco, ma MSF ha preferito mettere al primo posto la protezione dei propri volontari. La situazione in questa zona resta tesa e complicata, e l’organizzazione internazionale preferisce non mettere a rischio chi lavora sul campo.

Medici Senza Frontiere ha annunciato che non consegnerà l'elenco del proprio personale richiesto dalle autorità israeliane per consentire all'organizzazione di continuare a operare nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania: "Israele si rifiuta di darci garanzie sulla loro sicurezza".

