Un incontro dedicato all’ascolto musicale appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi

Il 14 marzo si terrà alla Sala Verdi un evento dedicato all’ascolto musicale, organizzato per offrire un momento di confronto e scoperta tra appassionati e professionisti del settore. L’appuntamento prevede la partecipazione di musicisti, critici e ascoltatori, che potranno condividere esperienze e approfondire aspetti tecnici e artistici della musica. La serata si svolgerà in modo aperto e partecipativo, senza interventi ufficiali o conferenze.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi. Organizzato dalla Scuola comunale di musica, Poggio Bracciolini di Terranuova Un appuntamento per scoprire la musica da una prospettiva diversa, mettendo al centro l’esperienza dell’ascolto. Sabato 14 marzo, alle ore 17:30, nella Sala Verdi (Via Verdi 2527), si terrà l’incontro organizzato dalla scuola comunale di musica, Poggio Bracciolini, “Incontro dedicato all’ascolto”, un evento aperto al pubblico che guiderà i partecipanti alla scoperta dei molteplici aspetti della percezione musicale. L’iniziativa sarà condotta dal direttore Daniele Malvis i e proporrà un percorso di ascolto che permetterà di esplorare il rapporto tra musica, immaginazione e coinvolgimento emotivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi Articoli correlati Incontro sul referendum giustizia: il 14 marzo alla Yacht ClubL’Associazione Mos Maiorum – La Casa dei Conservatori informa che sabato 14 marzo p. Comitato Sassonia Sud, sala piena per l’incontro dedicato a Baia Metauro e Villa UscentiFano (Pesaro e Urbino) mercoledì 11 febbraio 2026 - La sala del Club Madonna Ponte era piena. Tutti gli aggiornamenti su Sala Verdi Discussioni sull' argomento L’Opera senz’Opera: Puccini, Verdi e Mozart al Teatro Duse; Chiusura Conservatorio, il concerto di Martha Argerich a Milano è salvo: ecco dove si sposta; Marzo delle donne; Il consultorio: ieri, oggi e domani. Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala VerdiArezzo, 13 marzo 2026 – Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi. Organizzato dalla Scuola comunale di musica, Poggio Bracciolini di Terranuova Un appuntamen ... lanazione.it Doppia proiezione a Torino , questa sera nella sala di via Verdi e domani al circolo Arci Babelica, sulla storia di Daniel Santucho-Navajas, fratello della stessa regista Florencia Santucho - facebook.com facebook