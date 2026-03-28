Galliate Lavora al Castello l’incontro tra imprese e chi cerca lavoro

A Galliate si tiene un evento che mette in contatto le imprese locali con le persone in cerca di lavoro. L’iniziativa, intitolata “Galliate Lavora – Il punto di incontro tra domanda e offerta di occupazione”, è stata organizzata dall’assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune. L’appuntamento si svolge presso il Castello, offrendo un’occasione concreta per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio.

Il 17 aprile un pomeriggio dedicato all’occupazione: aziende, giovani e istituzioni a confronto per creare nuove opportunità Un’occasione concreta per mettere in contatto chi cerca lavoro e le imprese del territorio. Nasce con questo obiettivo “Galliate Lavora – Il punto di incontro tra domanda e offerta di occupazione”, l’iniziativa promossa dall’assessorato al commercio e attività produttive del Comune di Galliate, in collaborazione con la consulta lavoro, formazione e attività produttive. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile, dalle 14 alle 18,30, nella suggestiva cornice del castello sforzesco visconteo di Galliate, che per un pomeriggio diventerà un vero e proprio hub dedicato all’occupazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Galliate Lavora, al Castello l’incontro tra imprese e chi cerca lavoro Articoli correlati Stand up comedy al Castello di Galliate con i "Comici in Piedi"Domenica 1° febbraio al Castello di Galliate torna la stand up comedy organizzata dal Big Lebowski Culture Club: sette appuntamenti con comici e... Stand up comedy: al Castello di Galliate arriva Serena BongiovanniStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Proseguono gli... Approfondimenti e contenuti su Galliate Lavora Discussioni sull' argomento Galliate Lavora. Al Castello Sforzesco il punto di incontro tra le imprese e chi è in cerca di occupazione; Stand up comedy: al Castello di Galliate lo show di Matteo Fallica; Galliate celebra i giovani studiosi delle mafie; Esplosione al bancomat di via Gramsci a Galliate: indagini in corso. "Galliate Lavora"-incontro tra le imprese e chi cerca lavoro x.com Alto Piemonte 24. . "Galliate Lavora"-incontro tra le imprese e chi cerca lavoro - facebook.com facebook