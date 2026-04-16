A chi importa cosa pensa la gente?

Nella notte si sono svolti i sorteggi di semifinali delle competizioni europee, annunciando che l’Arsenal affronterà l’Atletico Madrid. La sfida si giocherà nelle prossime settimane e attirerà l’attenzione di tifosi e analisti sportivi. La partita tra le due squadre si inserisce in un percorso che ha visto entrambe superare diversi ostacoli nelle competizioni di club continentali.

2026-04-16 00:02:00 Breaking news: L’Arsenal affronterà l’Atletico Madrid nella semifinale di Champions League dopo aver eliminato lo Sporting L’Arsenal è in semifinale di Champions League per la seconda stagione consecutiva dopo che un pareggio senza reti contro lo Sporting CP all’Emirates li ha visti avanzare per 1-0 complessivamente, e l’atmosfera nello spogliatoio dopo difficilmente avrebbe potuto essere più diversa dall’ansia che si è insinuata nella loro stagione di Premier League nelle ultime settimane. Gabriel Martinelli, Declan Rice e Mikel Arteta hanno parlato tutti con TNT Sports dopo il fischio finale, e il messaggio di tutti e tre è stato lo stesso: divertitevi stasera, poi ci riproviamo domenica contro il Manchester City.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Quando mi chiedono cosa m'importa e perché, rispondo: "il teatro, perché, oggi come ieri, non so pensare diversamente". Quando mi chiedono come lo intendo, rispondo: "destrutturandolo, ovvero restituendogli il suo scopo primario, l' andare oltre". Quando m facebook