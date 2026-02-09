Vergara | Arriveranno le partite sbagliate e le critiche a me importa dell’espressione della gente

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, si apre parlando delle prossime partite e delle critiche che arriveranno. Dice che a lui interessa solo l’espressione dei tifosi e non si lascia condizionare. Lo ha detto durante il primo episodio del nuovo format Small Talk, diffuso sui social dal club.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club nel corso del primo episodio del nuovo format Small Talk, poi diffuso sui social. Di seguito l’intervento integrale. Vergara: “Abbruscato mi dice sempre: piazzala! Non tirare forte!”. È stata una settimana particolare per te. Devi raccontarci i tuoi gol (Vergara rivede le immagini su un tablet, ndr.). “Niente, ho visto Mathias andare in pressione forte, aggressivo, ho recuperato palla e la palla viene verso di me. Mi giro con la testa e non vedo nessuna pressione forte, quindi oriento il controllo in avanti. Vedo l’arrivo del difensore venire in scivolata, quindi me la allungo un po’, me la sposto e metto tra la palla e il difensore col corpo e poi di suo la mia scena naturale, quel movimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

