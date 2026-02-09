Vergara | Arriveranno le partite sbagliate e le critiche a me importa dell’espressione della gente

Da ilnapolista.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, si apre parlando delle prossime partite e delle critiche che arriveranno. Dice che a lui interessa solo l’espressione dei tifosi e non si lascia condizionare. Lo ha detto durante il primo episodio del nuovo format Small Talk, diffuso sui social dal club.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato ai canali ufficiali del club nel corso del primo episodio del nuovo format Small Talk, poi diffuso sui social. Di seguito l’intervento integrale. Vergara: “Abbruscato mi dice sempre: piazzala! Non tirare forte!”. È stata una settimana particolare per te. Devi raccontarci i tuoi gol (Vergara rivede le immagini su un tablet, ndr.).  “Niente, ho visto Mathias andare in pressione forte, aggressivo, ho recuperato palla e la palla viene verso di me. Mi giro con la testa e non vedo nessuna pressione forte, quindi oriento il controllo in avanti. Vedo l’arrivo del difensore venire in scivolata, quindi me la allungo un po’, me la sposto e metto tra la palla e il difensore col corpo e poi di suo la mia scena naturale, quel movimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

vergara arriveranno le partite sbagliate e le critiche a me importa dell8217espressione della gente

© Ilnapolista.it - Vergara: “Arriveranno le partite sbagliate e le critiche, a me importa dell’espressione della gente”

Approfondimenti su Vergara Napoli

Le partite del weekend dell’Immacolata: ecco le sfide per le toscane, le umbre e lo Spezia

Conte si allena ogni mattina da solo, non vuole gente attorno. E ha un corno rosso che tocca durante le partite (Corsera)

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Vergara Napoli

Argomenti discussi: Vergara intoccabile: rinnovo e aumento in arrivo col Napoli.

vergara arriveranno le partiteVergara: Arriveranno le partite sbagliate e le critiche, a me importa dell’espressione della genteNel corso di un'intervista social ai canali ufficiali del Napoli, Antonio Vergara ha parlato della sua avventura in azzurro. ilnapolista.it

vergara arriveranno le partiteZamboni: Vergara può solo migliorare. Calcio cambiato, adesso mi stanco a vedere le partiteCalciomercato Napoli - Marco Zamboni, ex difensore del Napoli, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.