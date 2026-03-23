Alisha Lehmann | La gente pensa che io mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok è frustrante

Da fanpage.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alisha Lehmann ha parlato della sua carriera in un'intervista: "Dopo un mese Como non mi piaceva e volevo tornare a casa. Chiedevo a mia madre se potevo smettere di giocare a calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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