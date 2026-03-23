Alisha Lehmann | La gente pensa che io mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok è frustrante

Alisha Lehmann ha parlato della sua carriera in un'intervista: "Dopo un mese Como non mi piaceva e volevo tornare a casa. Chiedevo a mia madre se potevo smettere di giocare a calcio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Una selezione di notizie su Alisha Lehmann

Temi più discussi: Alisha Lehmann si sfoga: Vivo per il calcio, non per TikTok. Poi spiega l'addio al Como: Non mi piaceva; Douglas Luiz ha una nuova fidanzata dopo la fine con Alisha Lehmann: ha 19 anni, il papà è un ex calciatore; Douglas Luiz dimentica Alisha Lehmann, Duda Gaspar è la nuova fidanzata. È la figlia del ds della sua ex suadra; Pensano che non dica sul serio! La star di Love Island Montel McKenzie rivela la difficoltà di trovare un club dopo la fama dei reality… e come uscire con l'allenatore Alisha Lehmann lo ha fatto giocare MEGLIO.

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