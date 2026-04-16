A Catania il III incontro Aigef Sicilia | due giornate di aggiornamento su medicina rigenerativa e benessere femminile

A Catania si terrà il III incontro Aigef Sicilia, un evento di due giorni dedicato all’aggiornamento nel campo della medicina rigenerativa e del benessere femminile. L’appuntamento coinvolge professionisti e ricercatori che si confrontano su tematiche legate alla salute delle donne, con sessioni dedicate a novità e pratiche cliniche. L’iniziativa si svolge presso una sede cittadina e rappresenta un momento di confronto tra esperti del settore.

Catania si prepara ad accogliere uno dei principali appuntamenti scientifici dedicati alla salute e al benessere femminile. Il 17 e 18 aprile, all'hotel NH Catania Parco degli Aragonesi, si terrà il III° Incontro Aigef Sicilia - Ginecologia Estetica e Funzionale, evento che riunirà specialisti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate L’Asst Bergamo Est promuove due giornate gratuite dedicate al benessere femminileNell’ambito della Giornata mondiale contro l’HPV e della Giornata internazionale della Donna, ASST Bergamo Est organizza due giornate dedicate alla... Leggi anche: Il collo non mente: come la medicina rigenerativa può rallentare l’invecchiamento