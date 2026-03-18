Il collo non mente | come la medicina rigenerativa può rallentare l’invecchiamento

Il collo rivela spesso i primi segni di invecchiamento, più di quanto faccia il viso, che può essere trattato con trucco e cosmetici. La medicina rigenerativa sta diventando una strada possibile per rallentare il processo, offrendo nuove opzioni per intervenire su questa zona. La questione è al centro di discussioni tra esperti e pazienti che cercano soluzioni efficaci.

I l viso si può truccare, illuminare, trattare. Il collo, molto meno. E spesso è proprio qui che il tempo lascia i primi segni visibili. La pelle del collo è una delle più sottili del corpo, povera di ghiandole sebacee e costantemente esposta a fattori che accelerano l’invecchiamento: sole, posture scorrette, movimenti ripetitivi. Il risultato sono rughe orizzontali, perdita di tonicità e una progressiva riduzione della qualità della pelle. Negli ultimi anni, però, la medicina rigenerativa ha cambiato prospettiva: non si parla più solo di riempire o tendere i tessuti, ma di stimolare la rigenerazione cutanea. Ne parliamo con la dottoressa ... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il collo non mente: come la medicina rigenerativa può rallentare l’invecchiamento Articoli correlati Leggi anche: Longevità è donna. Terapia ormonale in menopausa: può rallentare l’invecchiamento? Vitamine segreto anti-età, prenderle ogni giorno può rallentare l’invecchiamento(Adnkronos) – La data scritta sulla carta d'identità può rimanere solo un numero smentito dalla biologia. Tutto quello che riguarda Il collo non mente come la medicina... Argomenti discussi: Piromane incendiò un distributore: assolto per vizio totale di mente, ma va in clinica perché pericoloso; Uccide la madre con una coltellata al collo: Non la sopportavo più.