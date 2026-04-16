A Bologna la visita dell’Ordinario Militare monsignor Saba ai carabinieri

A Bologna, questa mattina, l’Ordinario Militare per l’Italia ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia-Romagna in un evento istituzionale. La visita ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell'ordine locali, che hanno accolto il rappresentante ecclesiastico durante un incontro ufficiale. L'iniziativa si inserisce in un momento di confronto tra le istituzioni militari e religiose presenti sul territorio.

Visita istituzionale a Bologna per Gian Franco Saba, Ordinario Militare per l’Italia, che questa mattina ha incontrato i Carabinieri della Legione Emilia-Romagna. Un appuntamento dal forte valore simbolico e istituzionale, che ha unito dimensione religiosa e presenza delle forze armate sul.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Meloni a Milano, la premier in visita ai militari e ai carabinieri alla Stazione Rogoredo: “Non ci arrendiamo”La premier Giorgia Meloni, a Milano per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha fatto visita alle forze di sicurezza che presidiano la... Leggi anche: «È stato un soldato non un colono» a far inginocchiare i carabinieri in Cisgiordania. La versione dell’Idf che assolve il militare Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Intitolati alla patrona dell'Arma del Genio la cappella del Reggimento e il cortile della caserma Nicolai; Mons Saba: La guerra frutto di un io così spropositato che pensa di poter dominare gli altri.