È stato un soldato non un colono a far inginocchiare i carabinieri in Cisgiordania La versione dell’Idf che assolve il militare

L’Idf ha confermato che il militare coinvolto è un soldato riservista israeliano, non un colono. Questa precisazione arriva dopo un episodio in Cisgiordania, che ha suscitato attenzione internazionale e si è evoluto in un caso diplomatico. La dichiarazione mira a chiarire la natura dell’intervento e a mantenere una comunicazione trasparente sull’accaduto.

Non un colono, ma un soldato riservista israeliano. A chiarirlo è stato l'Idf, l'esercito di Israele, in una dichiarazione rilasciata alla Rai di Gerusalemme dopo che l'episodio di domenica scorsa in Cisgiordania si è trasformato in un caso diplomatico. Secondo la ricostruzione fornita dalle forze armate israeliane, all'inizio della settimana un militare ha individuato un veicolo diretto verso la comunità di Sde Ephraim lungo una strada chiusa al traffico civile. La zona, situata nell'area C sotto controllo israeliano, era stata classificata come zona militare chiusa in base alla valutazione della situazione operativa.

