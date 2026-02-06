Meloni visita i militari e i carabinieri alla stazione di Rogoredo a Milano. La premier, nel giorno dell’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, si è fermata sul posto per parlare con le forze di sicurezza che stanno presidiano la zona. La visita arriva in un momento delicato, dopo l’episodio di una settimana fa, quando un agente ha sparato e ucciso un uomo durante un’operazione antidroga. Meloni ha ribadito che “non ci arrendiamo” di fronte alle sfide della sicurezza.

La premier Giorgia Meloni, a Milano per l’inaugurazione delle Olimpiadi Milano-Cortina, ha fatto visita alle forze di sicurezza che presidiano la stazione di Rogoredo, nella zona dove settimana scorsa un agente di polizia ha ucciso un uomo durante un’operazione antidroga. “Buongiorno, sono venuta a salutare e a ringraziare. Buon lavoro”, ha detto la presidente del Consiglio, prima di spostarsi in Prefettura rivolgendosi ai militari presenti sul posto. Le immagini sono state pubblicate dalla premier su Instagram. (Foto Filippo AttiliPalazzo ChigiLaPresse) La premier: “Nel dl Sicurezza norme per assunzioni veloci di agenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni a Milano, la premier in visita ai militari e ai carabinieri alla Stazione Rogoredo: “Non ci arrendiamo”

