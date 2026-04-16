A Big Bold Beautiful Journey | un viaggio straordinario – Recensione

Durante un matrimonio tra amici, un uomo viaggia a bordo di un’auto a noleggio degli anni Novanta dotata di un GPS con opinioni proprie. Il viaggio viene descritto come un’esperienza unica, grazie alla presenza di un sistema di navigazione che interagisce con il conducente. La scena si svolge in un contesto di festa e allegria, mentre il protagonista si muove verso la cerimonia.

David si reca ad un matrimonio di amici con un’auto a noleggio degli anni Novanta, dotata di un GPS tutto particolare con opinioni proprie. Il destino sembra aver messo sulla sua strada la figura di Sarah, anch’essa invitata alle nozze. La donna, single convinta e poco interessata ai sentimenti altrui, fa subito breccia nel suo cuore ma lui è troppo timido per dichiararsi. Il concept è debitore di una lunga tradizione di realismo magico applicato alla commedia romantica, con reminiscenze che vanno dai film di Michel Gondry fino allo stile di Charlie Kaufman, ma A Big Bold Beautiful Journey soffre di un grosso problema di personalità. Latita...🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Recensione A Big Bold Beautiful Journey - Un viaggio straordinario

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