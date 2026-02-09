InCanto Bergamo quando una passione diventa un viaggio straordinario

Quattro donne di Urgnano hanno deciso di trasformare la loro passione per la musica in un progetto condiviso. Durante un pomeriggio tra amiche, nell’estate 2023, sette donne hanno formato il gruppo InCanto, concentrandosi soprattutto sulle canzoni dei cartoni Disney. Ora si preparano a portare il loro talento sul palco, tra sorrisi e tanta voglia di cantare.

Urgnano. L’idea di “InCanto” è nata spontaneamente durante un pomeriggio tra donne: nell’estate 2023 sette amiche, unite dalla passione per la musica, hanno deciso di formare un gruppo e cantare, principalmente canzoni dei cartoni animati Disney. “Le canzoni delle fiabe sono universali, piacciono a tutti. E infatti così è stato. Parenti, amici di amici, persone interessate: si sono aggiunte in poco tempo al piccolo gruppo per formare quello che è oggi InCanto Bergamo”, afferma Giorgia Bono, una delle ideatrici di questo progetto e direttrice artistica del progetto. Tutti hanno messo in campo le proprie qualità artistiche, ma anche tecniche: grafici, musicisti, cantanti amatoriali; ognuno ha dato e dà il proprio contributo in ogni spettacolo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

