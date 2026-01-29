Eccola la big beautiful armada di Trump

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che una vasta flotta, che ha chiamato “big beautiful armada”, si sta muovendo in direzione di un obiettivo non specificato. La notizia ha fatto subito il giro dei media e ha acceso i riflettori su un possibile incremento delle tensioni militari. Trump ha usato parole positive per descrivere la flotta, sottolineando che si tratta di una forza potente e imponente. Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale su cosa intenda fare con questa armata, ma l’annuncio ha già suscitato reazioni contrastanti tra gli esperti e i politici.

“Quanto silenzio islamico sulla tirannia religiosa dell'Iran”. Parla Chalghoum, presidente degli imam di Francia Il presidente americano Donald Trump ha detto che una “big beautiful armada”, una grande e meravigliosa armata, si sta dirigendo verso l’Iran e l’avvertimento ha ricordato il post sul suo social Truth di qualche settimana fa, con cui il capo della Casa Bianca prometteva agli iraniani che l’aiuto contro il regime stava arrivando. Sono seguiti giorni di repressione sempre più violenta, di vuoto su tutto quello che accade dentro all’Iran e nel frattempo è iniziato un grande afflusso di forze americane in medio oriente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Eccola, la “big beautiful armada” di Trump Approfondimenti su Donald Trump La guerra dei collegi elettorali diventa un boomerang per Trump: la sua “Big Beautiful Map” rischia di costargli il Congresso Caccia, piloti e gruppo d'attacco: com'è composta l'"Armada" di Trump della portaerei Lincoln La portaerei americana Uss Abraham Lincoln si trova ora nelle acque del Medio Oriente, insieme alla sua squadra di navi e sottomarini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Donald Trump Eccola, la big beautiful armada di TrumpIl presidente americano manda avvertimenti all’Iran che alza il tiro e continua a uccidere ... ilfoglio.it Una guida semplice, chiara e utile per gli integratori Eccola! Guardate il video e condividetelo Ogni mese troverete un episodio con la nostra esperta beauty e farmacista Valentina! Partiamo con gennaio > https://tinyurl.com/muv7jsp3 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.