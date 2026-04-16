A bando i posteggi del mercatino all' aperto | come partecipare

Il Comune ha aperto un bando per assegnare 25 posteggi nel mercato all'aperto situato in viale della Liberazione. Gli spazi sono destinati alla vendita di merce varia e sono disponibili dal lunedì al sabato, dalle 7 del mattino. La procedura riguarda chi desidera partecipare come venditore e prevede l’assegnazione degli spazi attraverso una selezione pubblica. È possibile consultare i dettagli e i requisiti sul sito ufficiale del Comune.

Il Comune mette a bando 25 posteggi per il mercato su strada in viale della Liberazione. Si tratta di spazi destinati al commercio su aree pubbliche con merceologia mista, disponibili dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 15.00.L’assegnazione avverrà tramite.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate "In memoria di Franco Marra", aperto il bando 2026 per 4 borse di studio: come partecipareLa seconda edizione dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lucianum, nel ricordo del magistrato reggino, è riservatà agli studenti delle scuole... Nuova edizione del Premio “Stefano Bertacco”: aperto il bandoPer poter essere segnalati i giovani devono avere meno di 26 anni ed essere residenti nel Comune di Verona ininterrottamente da almeno tre anni: le... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Rapallo: bando per gestione provvisoria posteggi in attesa società in house; Turisti e scuole, è emergenza posteggi. Più controlli, assumiamo un ausiliario; Monopattini e bici in sharing, arrivano gli stalli dedicati: la mappa completa degli interventi; Reddito Regionale di Reinserimento Lavorativo. A bando i posteggi del mercatino all'aperto: come partecipareL’assegnazione avverrà tramite selezione pubblica e prevede il rilascio di concessioni della durata di dieci anni ... napolitoday.it Mercato di filiera corta. Pubblicato il bando per assegnare i posteggiPubblicato il bando quadriennale, 2026-2029, per l’assegnazione di posteggi all’interno del mercato di filiera corta nella centralissima piazza IV Novembre. Le domande possono essere presentate fino ... lanazione.it Bando 2026 per borse di ricerca post-dottorato Marie Sklodoska Curie La Commissione europea ha aperto il nuovo bando nell’ambito delle Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). L’iniziativa offre l’opportunità di svolgere attività di ricerca all'estero e otten facebook Regione Liguria, pubblicato il bando per i contributi ad eventi storici x.com