In memoria di Franco Marra aperto il bando 2026 per 4 borse di studio | come partecipare

La Fondazione Lucianum di Reggio Calabria ha aperto il bando 2026 per quattro borse di studio, in ricordo del giudice Franco Marra, scomparso nel 2022. La decisione deriva dall’impegno di onorare la sua memoria e sostenere gli studenti delle superiori che desiderano continuare gli studi. Il concorso mira a premiare giovani meritevoli che dimostrano passione per il diritto e l’impegno scolastico. La domanda può essere presentata entro la fine di gennaio, con tutte le informazioni disponibili sul sito ufficiale.

La seconda edizione dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Lucianum, nel ricordo del magistrato reggino, è riservatà agli studenti delle scuole superiori che intendono proseguire gli studi all'università La Fondazione è attiva in seno alla comunità parrocchiale di Santa Lucia di cui il magistrato Franco Marra, credente di solida fede scomparso il 10 dicembre 2022, è stato appassionato animatore culturale per lunghi anni. Oggi la Fondazione Lucianum è presieduta dal presbitero don Domenico Cartella, alla guida della parrocchia di San Lucia nel centro storico della città di Reggio Calabria.