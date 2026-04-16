A 12 anni il primo contatto con il crack a Palermo con The Room of Feeling nasce una stanza per fermarsi prima

A 12 anni il primo contatto con il crack rappresenta un fenomeno che si riscontra con crescente frequenza nei servizi dedicati alle dipendenze. A Palermo, è stata aperta una stanza chiamata

A 12 anni il primo contatto con il crack. Non è un’eccezione, ma un dato che emerge con sempre maggiore frequenza nei servizi per le dipendenze. In Sicilia quasi 6.700 giovani sono oggi in carico ai SerD per uso di sostanze, mentre a livello nazionale oltre un terzo degli studenti - oltre 900.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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