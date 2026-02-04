Malpensa crocevia olimpico | il primo contatto con Milano-Cortina passa da qui Il cervello dell’Action Room la sicurezza e i numeri dello scalo

A due giorni dall’inizio dei Giochi di Milano-Cortina 2026, l’aeroporto di Malpensa si prepara all’evento. Lo scalo di Varese infatti è già in piena attività, con il primo contatto tra le squadre e le autorità che passa proprio di qui. È il punto di partenza per molti arrivi e partenze legati alle Olimpiadi, e anche il cuore dell’Action Room, il centro nevralgico della sicurezza. L’aeroporto si sta organizzando per gestire il flusso di persone e garantire che tutto fili liscio,

Malpensa (Varese) – Mancano due giorni al via ufficiale ai Giochi di Milano-Cortina 202 6. E anche all’aeroporto di Malpensa ferve l’attività: lo scalo lombardo ha già accolto 1.400 tra atleti e staff, con 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attrezzature sportive e 1.600 bagagli fuori misura: mazze da hockey, scarponi, pattini, biciclette e casse contenenti cibo e medicinali. Sono 77 le delegazioni rappresentate, con i gruppi più numerosi provenienti da Stati Uniti (350), Corea (100), Giappone (50) e Finlandia (50). A questi numeri, secondo i dati di Sea Aeroporti, la società che gestisce l'aeroporto di Malpensa e quello di Milano Linate, si aggiungono 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Malpensa, crocevia olimpico: il primo contatto con Milano-Cortina passa da qui. Il cervello dell’Action Room, la sicurezza e i numeri dello scalo Approfondimenti su Malpensa Cortina Milano-Cortina: salute del cervello, all'aeroporto Malpensa 'Brain health for travellers' All’aeroporto di Malpensa, arriva un’iniziativa dedicata alla salute del cervello, rivolta ai viaggiatori in partenza per i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. Malpensa crocevia dei traffici . Farmaci illegali bloccati allo scalo. Sequestrati oltre 18mila prodotti Malpensa si conferma crocevia di traffici illeciti, con un importante intervento delle forze dell’ordine. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Malpensa Cortina Argomenti discussi: A Malpensa inaugurata The World in Motion, la mostra di Steve McCurry per Milano-Cortina 2026; Olimpiadi della cultura, gli scatti di McCurry a Malpensa; The World in Motion: gli scatti inediti di Steve McCurry raccontano l'umanità in transito a Malpensa; Inaugurata a Malpensa mostra fotografica di Steve McCurry. Malpensa 'avamposto' delle Olimpiadi, arrivati 1.400 atleti (con sci e scarponi): ecco cosa succede dopo l'atterraggioL'aeroporto meneghino è la porta di ingresso per i Giochi. Qui atleti e delegazioni vengono accolti dal personale di terra (con l'ausilio di 200 volontari) che fornisce i pass e coordina gli spostamen ... milanotoday.it Malpensa aeroporto di Milano Cortina, già arrivati 1.400 atleti(ANSA) - MILANO, 04 FEB - A due giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, l'aeroporto di Malpensa ha già accolto 1.400 tra atleti e staff, con 2.800 bagagli da stiva, 1.400 attr ... msn.com Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook Yes, @SnoopDogg torchbearer in #Gallarate #MilanoCortina2026 #Olympics #TorchRelay2026 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.