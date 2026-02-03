Emergenza crack presto a Palermo un dormitorio con 12 posti letto | Luogo sicuro dove far trascorrere la notte

A Palermo nascerà presto un dormitorio con 12 posti letto, pensato come un rifugio sicuro per chi lotta contro le dipendenze. La struttura offrirà uno spazio dove le persone problematiche potranno trascorrere la notte in un ambiente protetto, aiutando a contrastare l’emergenza crack che da tempo colpisce la città. L’Asp di Palermo sta investendo risorse e professionalità per rafforzare questa battaglia, introducendo nuovi modi di intervenire e supportare chi si trova in difficoltà.

La lotta alle dipendenze patologiche, e in particolare al consumo di crack, è una delle priorità sanitarie su cui l’Asp di Palermo sta concentrando risorse, professionalità e nuovi modelli di intervento. I dati del 2025 restituiscono la fotografia di un fenomeno complesso, ma anche di una rete di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Palermo Dormitorio

A causa dell’emergenza freddo e della crescente richiesta, sono stati aggiunti dieci nuovi posti letto al dormitorio cittadino di Udine.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Palermo Dormitorio

Emergenza crack, epicentro in Bolognina. Consumatori in crescita costante: la mappaBologna, 29 agosto 2025 – Un po’ di stagnola, una bottiglietta di plastica. Tanto basta. Coca tagliata con bicarbonato o ammoniaca, per renderla fumabile. Una droga da poveri. Negli Stati Uniti, ... ilrestodelcarlino.it

Cos’è il crack e perché è un’emergenza a BolognaPartiamo dall’origine della parola, che come riporta l’Enciclopedia Treccani, riproduce in modo onomatopeico lo ‘scricchiolìo’, cioè il crepitare dei cristalli dell’alcaloide quando bruciano sotto ... ilrestodelcarlino.it

"A Siena in crescita il consumo di crack e droghe sintetiche. Ma l'emergenza è l'alcol" | Gazzetta di Siena x.com

“A Siena in crescita il consumo di crack e droghe sintetiche. Ma l’emergenza è l’alcol” Becattini (Sert di Siena): "Tra i giovani il consumo di droga è sempre più diffuso. Colle Val d'Elsa il territorio con il consumo di alto" La droga c’è ma spesso non si vede ed è - facebook.com facebook