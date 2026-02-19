Migranti il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5 L' ong | Torneremo nel Mediterraneo

Il tribunale di Catania ha deciso di rilasciare la nave Sea Watch 5, che era stata fermata per 15 giorni. La causa principale è stata la mancanza di prove concrete che giustificassero il sequestro. La decisione arriva dopo aver analizzato i documenti presentati dall'ong e aver valutato le circostanze del salvataggio nel Mediterraneo. La capitaneria aveva imposto multe e restrizioni, ma ora la nave può riprendere le operazioni. Sea Watch ha annunciato che tornerà a operare nel Mediterraneo per salvare i migranti.

Il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della nave Sea Watch 5. L'ong era stata fermata per 15 giorni e multata. «Presto torneremo nel Mediterraneo e saremo pronti a supportare le persone in transito», scrive sui social la ong tedesca. Il provvedimento di fermo era stato emesso dopo un'operazione di salvataggio di 18 persone, compresi due bambini, lo scorso 25 gennaio con l'assegnazione di Catania come porto sicuro. L'intervento spiega la ong, era avvenuto in acque internazionali, nella zona Sar libica, e la sanzione sarebbe stata disposta dalle autorità italiane perché non avrebbe comunicato alle autorità libiche le posizioni di soccorso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Migranti, il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. L'ong: «Torneremo nel Mediterraneo» Leggi anche: Nuovo caso Sea Watch, il Tribunale di Catania revoca il fermo della nave 5. La Ong: «Presto torneremo nel Mediterraneo» Migranti, Tribunale Catania revoca fermo Sea Watch 5Il Tribunale di Catania ha deciso di revocare il fermo della nave Sea-Watch 5, che era stata trattenuta per 15 giorni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Migranti, il tribunale di Catania revoca il fermo della Sea Watch 5; Per la prima volta il governo dovrà risarcire un uomo trasferito nei centri per migranti in Albania; Dl migranti, Open Arms: Il provvedimento arriverà in tribunale, proseguiremo nostre attività; Sea Watch 5, sospeso il fermo: la decisione del Tribunale di Catania. Migranti, il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della Sea Watch 5La decisione fa riferimento al salvataggio operato dalla nave della Ong tedesca di 18 persone lo scorso 25 gennaio ... avvenire.it Migranti, il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. L'ong: «Torneremo nel Mediterraneo»Il Tribunale di Catania ha revocato il provvedimento di fermo della nave Sea Watch 5. L'ong era stata fermata per 15 giorni e ... msn.com Settantaseimila euro più interessi ancora da calcolare e altri 14mila euro di spese legali. Tanto dovranno versare Viminale, ministero dei Trasporti e dell’Economia e prefettura di Agrigento all’ong tedesca Sea Watch per aver bloccato ingiustamente Sea Watc facebook Sulla #SeaWatch #Salvini ha attaccato i giudici: “Non aiutano a difendere i confini, hanno un pregiudizio politico” x.com