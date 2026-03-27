Nel 2025, una somma di circa 1.087.227 euro sarà destinata dalla Germania alle organizzazioni non governative per facilitare gli sbarchi di migranti in Italia. La cifra rappresenta un finanziamento diretto volto a sostenere le operazioni di accoglienza e trasferimento di persone provenienti da altre nazioni. La somma è stata comunicata attraverso documenti ufficiali relativi ai fondi stanziati per quell’anno.

di Francesca Galici – Quasi 1.1 milioni di euro, per la precisione 1.087.227 euro. È questa la cifra spesa, solo nel 2025, dall’alleanza tedesca di Ong “United 4 Rescue” per recuperare i migranti nel Mediterraneo e sbarcarli in Italia. Sul sito dell’Ong è presente un resoconto preciso delle spese sostenute dall’associazione nel 2025 e si scopre che 200.000 euro per ciascuna sono stati versati per Sea-Watch 5, Sea-Eye 5 e Humanity 1. Quindi sono già 600.000 euro investiti dall’associazione per tre delle grandi navi che operano nel Mediterraneo, tutte battenti bandiera tedesca. Altri 170.000 euro sono stati spesi per acquistare l’aereo Seabird 3, mentre quasi 38. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, nel 2025 dalla Germania un milione di euro alle Ong per sbarcarli in Italia

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