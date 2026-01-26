La raffinata pianista?Anna Kravtchenko con I Virtuosi Italiani

Il 30 gennaio, al Teatro Ristori di Verona, si tiene il concerto della 27ª Stagione de I Virtuosi Italiani, in collaborazione con il Festival Mozart. La raffinata pianista Anna Kravtchenko si esibirà in un programma dedicato al Grande Classicismo, con opere di Mozart, Salieri e Beethoven, offrendo un'occasione per apprezzare le sonorità di pianoforte e archi in un contesto musicale di grande rilievo.

Il 30 gennaio, al Teatro Ristori, ore 20.30, la 27esima Stagione concertistica de I Virtuosi Italiani in collaborazione con il Festival Mozart a Verona presenta “Grande Classicismo”, una serata all’insegna delle sonorità di pianoforte ed archi dedicata a Mozart, Salieri e Beethoven. Ospite speciale del concerto sarà l’acclamata pianista Anna Kravtchenko, artista carismatica, dal “suono luminoso e dalle poetiche interpretazioni che possono portare l’ascoltatore alle lacrime” (New York Times). Anna Kravtchenko, con il suo stile inconfondibile ed una forza espressiva straordinaria, frutto della sua natura autenticamente spirituale, ha stupito in questi anni pubblico e critica per la sua capacità di trasformare ogni suo concerto in un’esperienza trascinante ed illuminante.🔗 Leggi su Veronasera.it

