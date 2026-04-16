4H Endurance Pista del Sole D&S splende al Kartodromo di Messina

La Pista del Sole D&S ha ottenuto una vittoria alla 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, disputata al Kartodromo di Messina. La gara è stata organizzata dal Karting Club Messina, sotto la guida del responsabile Duilio Petrullo. La competizione ha visto coinvolti diversi piloti e team in una corsa di resistenza di quattro ore.

Pista del Sole D&S ha festeggiato una meritatissima vittoria al Kartodromo di Messina nella 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. La coppia di piloti composta da Andrea.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate In pista al Kartodromo di Messina per la 4H EnduranceSi scaldano i motori al Kartodromo di Messina per la gara 4H Endurance, programma sabato. Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo di MessinaSuccesso della coppia composta da Andrea Truscello e Ivan Bottari nella prima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 4H Endurance Messina, Trionfo Pista del Sole D&S al Kartodromo; Kart 4h Endurance, Truscello e Broccio si aggiudicano la prova di Messina; Kart: Pista del Sole D&S splende nella 4H Endurance del Campionato ASI-SWS 2026; Calcio, Serie D: nel recupero pari tra Milazzo e Vigor Lamezia, vince la Reggina. Messina, 4H Endurance: Pista del Sole D&S splende al KartodromoPista del Sole D&S festeggia una meritatissima vittoria al Kartodromo di Messina nella 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting C ... strettoweb.com Kart: Pista del Sole D&S splende nella 4H Endurance del Campionato ASI-SWS 2026Pista del Sole D&S festeggia una meritatissima vittoria, al Kartodromo di Messina, nella 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato ... 98zero.com 4H ENDURANCE, PISTA DEL SOLE D&S SPLENDE AL KARTODROMO DI MESSINA Nella terza prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, successo del duo formato da Andrea Truscel - facebook.com facebook