4H Endurance Pista del Sole D&S splende al Kartodromo di Messina

Da messinatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Pista del Sole D&S ha ottenuto una vittoria alla 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, disputata al Kartodromo di Messina. La gara è stata organizzata dal Karting Club Messina, sotto la guida del responsabile Duilio Petrullo. La competizione ha visto coinvolti diversi piloti e team in una corsa di resistenza di quattro ore.

Pista del Sole D&S ha festeggiato una meritatissima vittoria al Kartodromo di Messina nella 4H Endurance, terza prova stagionale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. La coppia di piloti composta da Andrea.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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