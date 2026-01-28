Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo di Messina

La Pista del Sole D&S ha vinto la 2H Endurance al Kartodromo di Messina. La gara, prima tappa del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, si è conclusa con alcune sorprese. La competizione è stata intensa, e alla fine la squadra ha saputo mantenere la calma e portare a casa il risultato. La gara è stata ricca di sorpassi e momenti di tensione, ma alla fine il team di Pista del Sole D&S ha prevalso sugli avversari. La manifestazione ha attirato molti appassionati e si

Successo della coppia composta da Andrea Truscello e Ivan Bottari nella prima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting Club Messina Un inizio ricco di colpi di scena. Pista del Sole D&S si è aggiudicata al Kartodromo di Messina la 2H Endurance, prova inaugurale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. Sono Andrea Truscello e Ivan Bottari a brindare al successo, guidati dal team manager Antonio Truscello, al termine di due ore mozzafiato, vissute ad alta intensità. Esultano anche Meta Racing One (F2) e MRT Moon (F3).🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Endurance “Pista del Sole Dad&Son” vince la 4H Endurance al Kartodromo di Messina Scatta al Kartodromo di Messina il Campionato Endurance 2026 Il Campionato Endurance 2026 prenderà il via al Kartodromo di Messina, organizzato dal Karting Club Messina sotto la guida di Duilio Petrullo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Messina Endurance Argomenti discussi: Sci, snowboard e freestyle: la Valtellina in pista per un turismo di qualità; Bergamo, neve fresca sulle piste da sci. Ma per il pienone è meglio il sole. Un manto da 30 centimetri; Scatta al Kartodromo di Messina il Campionato Endurance 2026; Montemurlo, partiti i lavori del tratto della Ciclovia del Sole nel parco della Pace. Messina, Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al KartodromoUn inizio ricco di colpi di scena. Pista del Sole D&S si aggiudica al Kartodromo di Messina la 2H Endurance, prova inaugurale del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2026, organizzato dal Karting ... strettoweb.com Karting Club Messina. . Il team Pista del Sole conquista la prima prova del campionato Endurace 2026. I commenti dei protagonisti - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.