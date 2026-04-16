Un rappresentante politico del Partito Democratico ha commentato la situazione in Ungheria, affermando che non si tratta di una dittatura o di un regime. Secondo quanto dichiarato, il presidente Orban ha perso le elezioni e ha abbandonato l’incarico di governo. Queste affermazioni sono state fatte in risposta a una domanda sulla natura politica del paese.

«In Ungheria non c’era, non c’è una dittatura. Non c’è un regime, il presidente Orban ha straperso le elezioni e ha lasciato il governo». Basterebbero queste parole per chiudere il caso-Ungheria e le strumentalizzazioni della sinistra. Ma Nicola Procaccini, eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo, in collegamento con Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, decide di zittire la sua interlocutrice, la dem Simona Bonafè, snocciolando tutte le questioni in ballo. «Bisogna farla finita con questa storia del regime, non c’era nessun regime - ribadisce il meloniano, mentre la deputata dem ascolta con gli occhi sbarrati -.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, "ma quale regime?": la piddina Bonafè resta senza argomenti

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