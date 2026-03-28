Questa mattina, un controllo presso un hotel di Roma ha coinvolto un eurodeputato di una formazione politica italiana. Secondo quanto riferito, la segnalazione che ha scatenato l'intervento sarebbe partita dalla Germania. Non sono stati coinvolti cortei o manifestazioni, e l'episodio sembra essere legato a una comunicazione esterna senza altri dettagli sul motivo dell'intervento.

Sarebbe partita dalla Germania la segnalazione che ha portato al controllo dell'eurodeputata di Avs Ilaria Salis avvenuto questa mattina in hotel a Roma. E come riferito dai leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni il questore di Roma ha escluso che sia collegato alla manifestazione Non Kings di oggi. Tuttavia l'europarlamentare e buona parte della sinistra, dal Pd a Maurizio Landini, insieme a le, va all'attacco del "regime". "Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d'albergo in cui mi trovavo intorno alle 7:30 dalla polizia, che ha bussato alla porta, pronunciato il mio nome e mi ha chiesto di aprire", ha raccontato Salis intervenendo alla manifestazione No Kings a Roma in Piazza della Repubblica al fianco di Bonelli e Fratoianni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ma quale regime... Salis "segnalata" dai tedeschi. E il corteo non c'entra

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