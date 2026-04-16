22enne suicida a Massa un anno fa il fratello morto nello stesso modo soffrivano per essere stati adottati - ESCLUSIVA

A Massa un giovane di 22 anni si è tolto la vita gettandosi da un ponte tra via Trieste e via della Liberazione. A distanza di un anno, il fratello del ragazzo si era suicidato nello stesso modo. Secondo una fonte, entrambi avrebbero sofferto per il fatto di essere stati adottati. La notizia viene confermata da fonti locali e si aggiunge alle indagini sul doppio episodio.

Secondo quanto riferito in esclusiva da una fonte al Giornale d'Italia, il giovane avrebbe sofferto per essere stato adottato, così come il fratello morto suicida lo scorso anno A Massa è morto suicida un 22enne gettatosi dal ponte sito tra via Trieste e via della Liberazione. Solo poco più d.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - 22enne suicida a Massa, un anno fa il fratello morto nello stesso modo, "soffrivano per essere stati adottati" - ESCLUSIVA Notizie correlate Massa, 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste, un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovaneLa notte fra il 14 e il 15 aprile si è suicidato un giovane di 22 anni gettandosi dal ponte sito tra via Trieste e via della Liberazione. Il peggior Sinner mai visto racconta una storia che ormai va a finire sempre nello stesso modoJannik Sinner ancora una volta è stato sconfitto al quinto e decisivo set, stavolta a batterlo è stato Novak Djokovic che ha inflitto un'amarissima... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Ucciso davanti al figlio, in migliaia alla fiaccolata a Massa; Massa, 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste, un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane; Massa 22enne morto suicida gettatosi dal ponte Trieste un anno fa altri due casi simili fra cui il fratello del giovane. L’omicidio di Massa e la violenza giovanile . Ne abbiamo parlato con @leonardo_mend . Farwest, martedì 21,20 su Raitre #farwest - facebook.com facebook Omicidio di #Massa, i due maggiorenni respingono le accuse. Domani interrogatorio del 17enne di Raffaella Coppola x.com