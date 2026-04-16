18^ rassegna giovani concertisti
La 18ª Rassegna Giovani Concertisti si svolgerà al Teatro Mariella tra il 16 e il 21 aprile, in collaborazione con il Conservatorio di Musica
18^ Rassegna Giovani Concertisti in collaborazione con il Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli16 e 21 Aprile Teatro MariellaPrima Serata: Giovedì 16 AprileGiovanni Sabatelli - chitarraAlessandro Pertosa - chitarraSeconda Serata: Martedì 21 AprileViktor Nedvyha - fisarmonicaAnzhelika.🔗 Leggi su Baritoday.it
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