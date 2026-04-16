15 Aprile 2026 – Segretario Energia Usa ammette produzione di nuove armi nucleari a ritmo senza precedenti da Guerra Fredda

Il 15 aprile 2026, il responsabile dell’agenzia statunitense per la sicurezza nucleare ha confermato che il paese sta producendo nuove armi nucleari a un ritmo mai visto dagli anni della Guerra Fredda. La notizia arriva in un momento in cui si intensificano le preoccupazioni internazionali sulla corsa agli armamenti e sulla sostenibilità delle strategie di difesa nucleare. La produzione sembra aver accelerato significativamente rispetto agli anni precedenti.

La National Nuclear Security Administration (Nnsa) degli Stati Uniti sta producendo nuove armi nucleari a un ritmo senza precedenti dalla Guerra Fredda. Lo ha dichiarato il segretario all’Energia statunitense, Christopher Wright. L’amministrazione richiede 32,8 miliardi di dollari per l’agenzia, con un aumento di 3,6 miliardi, pari al 12 per cento, rispetto al livello del 2026. Il movimento libanese Hezbollah ha accettato un cessate-il-fuoco a condizione che tutte le parti, compreso Israele, rispettino l’accordo. Lo ha dichiarato il vice capo del Consiglio politico del movimento, Mahmoud Komati Il mese scorso sono stato visitati dall’Agenzia per i rifugiati palestinesi oltre 72 mila bambini, individuandone circa 2.🔗 Leggi su Follow.it

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