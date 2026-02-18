10elotto vinti 100mila euro nel sannio

Un giocatore nel Sannio ha vinto 100mila euro nel 10eLotto martedì 17 febbraio, dopo aver scelto i numeri giusti. La somma è stata centrata a Circello, in provincia di Benevento, dove l’uomo ha scoperto di aver fatto il colpo vincente. La Campania festeggia anche un’altra vincita di 20mila euro, che porta il totale delle vincite nella regione a 120mila euro in quella giornata.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 562 milioni da inizio anno.

