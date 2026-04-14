A circa quattro mesi dall’insediamento come sindaco di New York, Zohran Mamdani, esponente socialista musulmano, si trova al centro di critiche per alcune scelte politiche. In particolare, la decisione di aumentare le tasse ha spinto circa 125 mila residenti benestanti a trasferirsi in Florida. Le promesse fatte in campagna elettorale sembrano contrastare con le misure adottate, suscitando discussioni sulla coerenza tra i discorsi e le azioni ufficiali.

A ormai quattro mesi dall’insediamento alla guida di New York, il bilancio politico di Zohran Mamdani, sindaco socialista musulmano della città, appare già segnato da un evidente scarto tra le tante promesse elettorali e le decisioni adottate una volta entrato a City Hall. La campagna che lo aveva portato alla vittoria era stata costruita attorno a un messaggio chiaro: rendere la città più accessibile, alleggerire il peso degli affitti e intervenire sul sistema scolastico per migliorare le condizioni di apprendimento e garantire trasporti gratis. Oggi, tuttavia, molte di quelle priorità vengono ridimensionate, frenate da vincoli di bilancio che l’amministrazione ha indicato come ostacolo principale all’attuazione del programma.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Mamdani alza le tasse a New York? 125 mila «ricchi» scappano in Florida. Tutte le promesse non mantenute del sindaco dem

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