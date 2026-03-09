New York due bombe fuori dalla casa del sindaco Mamdani | arrestati due militanti pro-Isis

Due giovani provenienti dalla Pennsylvania sono stati arrestati dopo aver fabbricato e lanciato una bomba artigianale davanti alla residenza ufficiale del sindaco di New York. L’episodio si è verificato questa mattina e coinvolge due militanti pro-ISIS. La polizia ha sequestrato gli ordigni e fermato i sospettati, che ora sono in custodia. Non ci sono feriti o danni significativi.

Due giovani della Pennsylvania sono stati arrestati per aver fabbricato e lanciato una bomba artigianale davanti alla residenza ufficiale del sindaco di New York, Zohran Mamdani. Una seconda bomba è stata trovata a bordo di un’auto a pochi isolati dalla casa. Nessuno dei due ordigni è esploso e non si sono registrati feriti né danni a persone o cose. I due arrestati sono un 18enne e un 19enne che hanno affermato di ispirarsi all’Isis. Le autorità federali antiterrorismo hanno aperto un’inchiesta. I fatti risalgono alla tarda mattinata di sabato 7 marzo nel contesto di scontri tra manifestanti di opposte fazioni datesi appuntamento davanti a Gracie Mansion, la dimora del primo cittadino all’angolo tra la East End Avenue e la ottantottesima strada, nel distretto di Manhattan. 🔗 Leggi su Tpi.it

