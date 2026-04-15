zucchero celebra i 25 anni della sua hit baila e si prepara per gli stadi la video intervista su amicait

(askanews) – È una canzone travolgente che ha fatto storia, Zucchero “Sugar” Fornaciari celebra i 25 anni della sua hit Baila con una versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo. «Beh, molto importante ovviamente, è arrivata in un momento che nessuno si aspettava». Dopo un lunga gestazione Baila si è trasformata in un inno di gioia e di divertimento. «Per due o tre anni è rimasta lì, perché non riuscivo a svilupparla, a fare la strofa, il ponte, a pensare come farla nel mio stile, perché non c’era ritmo, poi come succede spesso a me, dopo due o tre anni l’ho ritirata fuori, l’ho sentita ed è venuto improvvisamente la strofa, il ponte e tutto, e il mondo che volevo fare».🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Zucchero celebra i 25 anni della sua hit "Baila" e si prepara per gli stadi. La video-intervista su Amica.it

Zucchero celebra i 25 anni di “Baila (sexy thing)” con il tour “Under the Moonlight”MILANO – Zucchero “Sugar” Fornaciari si sta preparando per far vivere notti indimenticabili negli stadi italiani con “Baila (sexy thing) 25th – Under...

Zucchero celebra “Baila (Sexy Thing)” e accende l’estate 2026 con il tour negli stadiA 25 anni dalla sua uscita, “Baila (Sexy Thing)” torna a far ballare il pubblico di tutto il mondo e diventa il cuore di un nuovo grande tour.