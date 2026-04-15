Il Presidente della Repubblica ha premiato il calciatore Gianfranco Zola con l'onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia si è svolta presso il Quirinale, alla presenza di testimoni ufficiali. Zola, noto per la sua carriera nel calcio, ha ricevuto il riconoscimento per il suo impegno e la sua integrità in ambito sportivo.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha conferito al calciatore Gianfranco Zola l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Italiana presso la sede del Quirinale. Il riconoscimento istituzionale celebra non solo i traguardi sportivi raggiunti dall’ex numero dieci, ma anche il suo profilo umano e la condotta esemplare mostrata nel corso della sua vita pubblica. La decisione di premiare l’ex fuoriclasse originario di Oliena si fonda su un contributo essenziale fornito al sportivo, caratterizzato da un impegno costante nella promozione dei giovani talenti. Durante tutta la sua carriera, Zola è riuscito a trasmettere i valori educativi e sociali legati alla disciplina atletica, diventando un punto di riferimento basato sull’integrità per le nuove generazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zola al Quirinale: Mattarella premia l’integrità del fuoriclasse

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