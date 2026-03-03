31 eroi al Quirinale | Mattarella premia il coraggio civile

Al Quirinale, il presidente della Repubblica ha presieduto una cerimonia durante la quale sono stati premiati 31 cittadini per il loro coraggio civile e il contributo alla comunità. L’evento ha visto la partecipazione di persone provenienti da diversi contesti, tutte riconosciute pubblicamente per il loro esempio di impegno e dedizione. La premiazione ha sottolineato l’importanza del valore civile nella società italiana.

Al Quirinale, Sergio Mattarella ha presieduto una cerimonia solenne dedicata al riconoscimento del valore umano e dell'impegno civile. Trentun cittadini sono stati onorati con l'Ordine al Merito della Italiana, un atto che ha trasceso la semplice assegnazione di un titolo per diventare una riflessione profonda sulla società attuale. La data del 3 marzo 2026 segna il momento in cui il Capo dello Stato ha consegnato personalmente le onorificenze, conferite ufficialmente il 31 gennaio scorso, a persone che hanno dimostrato una dedizione assoluta al bene comune. Non si tratta solo di una procedura burocratica, ma di una celebrazione di storie di coraggio e solidarietà che risuonano con forza nel presente.