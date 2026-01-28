Giorno Memoria applauso per Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale

Al Quirinale, il presidente Mattarella riceve un lungo applauso alla fine del suo discorso per il Giorno della Memoria. La cerimonia si è svolta oggi, con il capo dello Stato che ha ricordato le vittime dell’Olocausto e invitato alla memoria collettiva. La sala era gremita, e al termine delle sue parole, il pubblico ha espresso il suo rispetto con un applauso caloroso.

L'applauso per il Presidente Mattarella al termine del suo discorso al Quirinale in occasione del Giorno della Memoria.

