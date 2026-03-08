Openda Juve il belga in panchina contro il Pisa | addio in estate? Le ultimissime sul futuro del giocatore bianconero

Openda è in panchina contro il Pisa e la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Tuttavia, fonti vicine alla società indicano che l’addio del giocatore in estate appare ormai probabile. La situazione rimane aperta, ma le indicazioni sembrano indicare un possibile cambio di maglia per il calciatore belga. La scelta definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Openda Juve, nessuna decisione è stata presa. Ma il futuro del giocatore sembra essere ormai segnato con l'addio in estate scontato. Il recente successo contro il Pisa ha ridato ossigeno alla rincorsa Champions dei bianconeri, ma ha anche acceso i riflettori su un caso di mercato spinoso: il binomio Openda Juve. Nonostante i tre punti e i segnali positivi arrivati da elementi come Thuram e Boga, il reparto offensivo continua a mostrare crepe preoccupanti. Mentre Jonathan David fatica a incidere, l'esclusione totale di Lois Openda dai cambi durante il match contro i nerazzurri ha lanciato un segnale inequivocabile sulle gerarchie di Spalletti. Il rapporto tra Openda e la Juve sembrava destinato a ben altri fasti.

Balzarini su Openda: «La Juve ha preso una decisione sul futuro del giocatore. E anche il belga lo sa» Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l'accordo con il suo capitano.

