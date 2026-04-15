Zhegrova a un passo dall’addio alla Juve | il nome del nuovo club

L’esterno kosovaro con cittadinanza albanese è vicino a lasciare la Juventus. Dopo un periodo in cui ha avuto poche occasioni di scendere in campo, le trattative con un nuovo club sono in corso. Secondo fonti vicine alla società, il trasferimento sembra ormai prossimo e potrebbe concretizzarsi a breve. La decisione segna un cambiamento importante nella sua carriera e nel futuro del giocatore.

Cambia di colpo il futuro dell’esterno kosovaro con cittadinanza albanese: nell’ultimo periodo gioca poco e ora si avvicina il suo addio. Contro la Roma, aveva cambiato il match con il suo ingresso in campo rendendosi protagonista delle due giocate che avevano portato alle reti di Boga e di Gatti per il definitivo 3-3. Da quel giorno Edon Lulzim Zhegrova non è quasi mai stato schierato da Luciano Spalletti e, a questo punto, appare scontata una sua cessione al termine della stagione in corso. Zhegrova (Ansa) – Calciomercato.it La Juve, che la scorsa estate ha investito circa 15 milioni di euro per strapparlo al Lille, non si opporrebbe alla partenza del 27enne kosovaro con cittadinanza albanese.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Zhegrova a un passo dall’addio alla Juve: il nome del nuovo club Zhegrova-Juve, tutto già finito: spunta il nome del nuovo clubNuove conferme sull’addio a fine stagione di Zhegrova: ecco dove potrebbe trasferirsi l’esterno della Juventus. Leggi anche: Zhegrova Juve, addio in estate? Questo club inglese è interessato al kosovaro. L’indiscrezione