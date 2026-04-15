Prima però è stato il momento del red carpet, dove Zendaya e Timothée Chalamet hanno sorriso in favore di camera, in outfit coordinati. Se per The Drama l'attrice aveva sfoggiato abiti a tema nuziale, seguendo la filosofia «qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, di prestato, di blu e regalato», per la prima apparizione legata a Dune: Parte Tre, Zendaya ha sfoggiato una giacca nei toni del sabbia, ripresi dai pantaloni di Timothée Chalamet, al suo fianco. I due attori sembravano a proprio agio insieme, soprattutto dopo aver recitato nei ruoli di Chani e Paul Atreides nei tre capitoli della saga, dal 2019 a oggi. Oltre a loro, nel cast figurano anche Robert Pattinson, Florence Pugh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson e Anya Taylor-Joy; durante il CinemaCon di martedì erano presenti Jason Momoa e il regista Denis Villeneuve.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya è pronta per promuovere Dune: Parte Tre, il suo primo red carpet con Timothée Chalamet

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