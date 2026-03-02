Agli Actor Awards Timothée Chalamet ha scelto Prada per il red carpet in compagnia della madre

Durante gli Actor Awards, l’attore ha scelto di indossare Prada e ha sfilato sul red carpet insieme alla madre. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fotografi, anche se il suo futuro in questa stagione di premi rimane ancora incerto. Tuttavia, si può dire che il suo stile sui red carpet ha già ricevuto molti apprezzamenti.

Anche se il destino di Timothée Chalamet in questa award season è ancora incerto, l’unica cosa di cui siamo assolutamente sicuri è che l’attore ha già portato a casa la statuetta per i migliori look visti sui red carpet. Nelle situazioni meno formali ha indossato look di Chrome Hearts e Comme des Garçons PLAY, mentre sul tappeto rosso dei Golden Globe Awards aveva sfoggiato l’ormai immancabile paio di scarpe Timberland. Ma come si dice in questi casi: quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. In occasione degli Actor Awards, un tempo conosciuti come Screen Actors Guild Awards, Timothée Chalamet ha tirato fuori dall’armadio un... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

