Ucraina Zelensky mercoledì a Roma | incontrerà di nuovo Meloni

Mercoledì alle 15:30, il presidente dell’Ucraina sarà ricevuto a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio italiana. L’incontro tra i due si svolgerà nella capitale e segnerà un momento di confronto ufficiale tra le autorità italiane e ucraine. La visita è prevista dopo che Zelensky ha già incontrato altri leader europei nelle ultime settimane. La visita si inserisce in un contesto di dialogo tra i due paesi.