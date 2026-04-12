Ucraina Zelensky mercoledì a Roma | incontrerà di nuovo Meloni
Mercoledì alle 15:30, il presidente dell’Ucraina sarà ricevuto a palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio italiana. L’incontro tra i due si svolgerà nella capitale e segnerà un momento di confronto ufficiale tra le autorità italiane e ucraine. La visita è prevista dopo che Zelensky ha già incontrato altri leader europei nelle ultime settimane. La visita si inserisce in un contesto di dialogo tra i due paesi.
Mercoledì 15 alle 15,30 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a palazzo Chigi il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo comunica la presidenza del Consiglio suk sito del Governo. (askanews).🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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