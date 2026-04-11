Zelensky in Italia c’è la data! Quando incontrerà Meloni

Il presidente di un paese europeo si trova in Italia, dove è prevista un'incontro con la premier del paese ospitante. La visita si inserisce in un momento di attenzione crescente alle questioni legate alla sicurezza e alla cooperazione tra i due stati. La data dell'incontro è stata ufficialmente comunicata, segnando un passo importante nel calendario diplomatico tra le due nazioni. Questa visita si inserisce in un quadro di relazioni internazionali in evoluzione.

Il panorama diplomatico internazionale si arricchisce di un nuovo tassello fondamentale per gli equilibri geopolitici europei. La notizia della visita ufficiale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma conferma il ruolo centrale dell’ Italia come alleato strategico e partner affidabile nel sostegno alla resistenza di Kiev. L’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avverrà in un clima di massima attenzione securitaria e politica, sottolineando la continuità di un rapporto che si è consolidato nel corso degli ultimi anni attraverso forniture militari, aiuti umanitari e un costante coordinamento in sede Nato e Unione Europea.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Zelensky in Italia, c’è la data! Quando incontrerà Meloni Leggi anche: Ucraina, Zelensky in viaggio verso Davos, alle 13 incontrerà Trump – La diretta Leggi anche: Ucraina: Zelensky, 'Umerov incontrerà Witkoff domani' Zelensky in Italia per incontri con Papa Leone XIV e Giorgia Meloni